Il Cavec apre il calendario degli eventi della nuova stagione con tante iniziative

Il Club Amatori Veicoli d’Epoca di Cremona (C.A.V.E.C.), domenica, apre il calendario degli eventi della nuova stagione. Lo fa con un incontro, a partire dalle 10,30, fino all’ora di pranzo, presso la propria sede di via del Macello. Un aperitivo informale e gratuito, dedicato non solo agli iscritti ma a tutti gli appassionati e a chi, semplicemente, voglia avvicinarsi al collezionismo di moto, auto, ma anche trattori, veicoli commerciali e agricoli, e persino biciclette e motoscafi, con qualche lustro sulle spalle.

Per il sodalizio, quella di domenica è un’occasione speciale per celebrare un nuovo inizio: a poche settimane dal rinnovo delle cariche sociali, infatti, il raduno statico di domenica vuole essere un momento, per il nuovo direttivo, per presentarsi e incontrare gli iscritti. Al vertice del C.A.V.E.C. è stato confermato Claudio Pugnoli, ma tante nuove figure sono entrare in consiglio, arricchendolo delle proprie esperienze da tradurre, con impegno e passione, in progetti concreti, capaci di far crescere e rinnovare il club.

Senza dimenticare quanto, in questi anni, è stato messo in campo per promuovere la cultura del motorismo storico. “Come è ormai tradizione – spiega Claudio Pugnoli – ci ritroveremo per un aperitivo informale. Ovviamente i collezionisti sono invitati a partecipare con i propri veicoli, che resteranno esposti davanti alla sede. È una bella occasione per ritrovarsi, in questo avvio esuberante della primavera, ma anche per scoprire il calendario di eventi che abbiamo preparato. Un programma che vuole riflettere, in maniera sempre più completa, l’identità del club”.

Tantissime le iniziative che verranno proposte. Già a fine marzo si è tenuta una passeggiata nelle zone del fiume Oglio e del casalasco. Il prossimo appuntamento è, invece, il “Grande Fiume”, gara di regolarità organizzata, in collaborazione con il Club Piacentino, in agenda per domenica 19 aprile. Obiettivo del direttivo infatti è, accanto a un uso turistico delle proprie auto, favorire anche il rilancio della squadra corse e il consolidamento del gruppo di chi insegue i centesimi di secondo nelle prove a cronometro.

Il raduno di domenica, infine, vuole essere un’occasione per incontrare anche quegli appassionati che, con curiosità, seguono le auto e moto d’epoca “L’aperitivo – conclude Pugnoli – offrirà una bella esposizione di veicoli di ogni tipo, capace di raccontare la storia del motore dall’inizio del Novecento fino alle youngtimer che stanno diventando storiche solo ora. Ma soprattutto di incuriosire e coinvolgere la comunità locale”.

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