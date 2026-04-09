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La Russa “Dagli atleti olimpici e paralimpici un inno alla pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci avete scaldato il cuore, non solo con le vostre vittorie, ma anche con la vostra semplice partecipazione, perché è un inno alla pace, all’amore, alla resilienza, alla capacità di resistere alle difficoltà”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a un evento organizzato dalla senatrice Giusy Versace a Palazzo Giustiniani con gli atleti olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026.

sat/azn
(Fonte video: Senato)

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