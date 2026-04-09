Oltre 5000 mezzi pesanti sanzionati per transito sul ponte in ferro nel 2025

Mentre si avvicina la data di inizio dei lavori sul ponte in ferro tra Cremona e Castelvetro – il senso unico alternato è stato annunciato per metà maggio – emergono dati preoccupanti sulle violazioni al divieto di transito dei mezzi pesanti sulla vecchia infrastruttura che collega le due sponde del Po.

Lo scorso anno sono stati oltre 5mila i mezzi pesanti sanzionati dalla Polizia Provinciale di Piacenza, con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate: 5mila e 11 per l’esattezza le sanzioni comminate, 747 a carico di camion di nazionalità straniera. Al fine di procedere alla notifica all’estero dei verbali di violazione e all’incasso delle relative sanzioni è stato stipulato un apposito contratto con una ditta specializzata.

E’ quanto emerso durante la presentazione dell’attività della Polizia Provinciale di Piacenza che si è svolta giovedì mattina nel capoluogo emiliano.

Le rilevazioni sono state affettuate con il sistema ELFO-GATE CONTROL; il transito di mezzi pesanti si concentra quasi esclusivamente nei giorni lavorativi e rappresenta una minaccia per la sicurezza statica della struttura viaria, particolarmente sollecitata dai mezzi diretti o provenienti al comparto logistico compreso tra Brescia, Cremona, Castelvetro, Monticelli, Caorso e Le Mose di Piacenza.

Nel 2024 i mezzi pesanti sanzionati erano stati 5.310.

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