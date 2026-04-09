"Sono qui per Caos": show di Barbascura X al Ponchielli

“Sono qui per Caos”, al teatro Ponchielli venerdì 10 aprile alle 21, non è un semplice monologo, ma un dialogo con il pubblico che rende unica ogni esibizione.

Laureato in chimica organica e con un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili, Barbascura X ha lavorato in importanti laboratori di tutta Europa.

È divenuto celebre sul web per la rubrica Scienza Brutta, una serie di pseudo-documentari parodistici e irriverenti in cui vengono raccontati gli aspetti meno noti e sconvolgenti delle scienze naturali. Il suo spettacolo teatrale Amore Bestiale ha contato più di 90 date, calcando la scena dei più grandi palchi d’Italia.

È in tour con un nuovo spettacolo, Sono qui per Caos, uno strano racconto tra scienza, evoluzione, seghe mentali e l’assoluta casualità della vita. È inoltre autore di diversi libri, curatore della collana Il Satiro Scientifico per Mondadori, ha realizzato il podcast Storie Brutte Sulla Scienza per Audible, un documentario per Prime Video e presentato/partecipato a svariati programmi televisivi come: 72 animali pericolosi, Pechino Express e Micromostri.

Per il suo modo inusuale e sopra le righe di trattare questi argomenti, Barbascura X, è stato definito il punk della divulgazione scientifica.

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