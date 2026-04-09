La Polizia di Stato ha dato esecuzione ieri pomeriggio ad un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona nei confronti di un giovane di 20 anni, cittadino italiano di origini tunisine, rintracciato a Crema presso la sua abitazione nel quartiere di San Bernardino, lo stesso dove lunedì scorso è stato aggredito mortalmente il giovane Hamza Salama.

Il giovane deve scontare una pena complessiva di anni 2 mesi 11 e 28 giorni di reclusione a seguito di una sentenza di condanna per i reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono ad ottobre 2023, quando il giovane, con diversi precedenti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per ricettazione, furto, lesioni personali – era stato arrestato al termine di un’attività investigativa svolta dal personale del Commissariato di Polizia di Crema.

In quella circostanza, durante la perquisizione della sua abitazione (la medesima in cui è stato rintracciato ieri per l’arresto) erano stati rinvenuti e sequestrati circa 60 grammi di cocaina e 400 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione e denaro contante.

© Riproduzione riservata