Tg Sport – 9/4/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– A Montecarlo Sinner di forza ha la meglio su Machac, ko di Berrettini

– Juventus, Spalletti disegna il futuro: nel mirino Alisson ed Ederson

– Champions League: l’Atletico espugna il Camp Nou, il PSG travolge il Liverpool

– Inter, il fattore Calhanoglu: si lavora al rinnovo del contratto

– I campioni di Milano-Cortina da Mattarella e Papa Leone XIV

– Donnarumma in lacrime per la Nazionale “MI sento responsabile”

– Inclusione e lotta a discriminazione, Lnd lancia il corso per Community Coach

gsl

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