Rosalino Azzali torna in campo. Dopo quindici anni già trascorsi da sindaco, l’attuale vicesindaco di Corte de’ Frati ha deciso di ricandidarsi alla guida del paese in vista delle elezioni amministrative di maggio.

“Sì – spiega – ho deciso di ricandidarmi anche perché mi è stato chiesto di rinnovare la mia disponibilità. Dopo i quindici anni da sindaco nei mandati precedenti, la comunità mi ha domandato ancora una volta di mettermi a disposizione. Ho accettato perché sento un debito di riconoscenza e una responsabilità verso questa comunità. Quello che posso fare, lo faccio volentieri”.

Una scelta che nasce dal legame con il territorio, ma anche dalla continuità amministrativa. Azzali, infatti, oggi siede ancora in giunta come vicesindaco.

Guardando ai prossimi cinque anni, il programma amministrativo mette al centro alcune opere strategiche e diversi temi chiave per il futuro del paese.

“Il mandato della prossima amministrazione seguirà un’opera molto importante e molto attesa, che è la tangenziale sud. Proprio in questi giorni abbiamo avuto la notizia che la Provincia ha acquisito i pareri degli enti, permettendo di procedere con l’esclusione della valutazione di impatto ambientale. Questo ci consentirà di passare alla fase del progetto esecutivo”

“Un altro tema fondamentale è la variante generale al Piano di Governo del Territorio, con la quale andremo a delineare il futuro urbanistico del comune per i prossimi anni. Proseguiremo poi con le manutenzioni, che anche in questi anni sono sempre state garantite”.

Ampio spazio è riservato anche alla scuola e ai servizi.

“Sulla scuola abbiamo investito parecchio e continueremo a farlo. Abbiamo una scuola consortile a Brazzuoli con Olmeneta e Pozzaglio; nei prossimi giorni inaugureremo il nuovo refettorio, realizzato con fondi PNRR. Il diritto allo studio resta una priorità, così come i servizi sociali, un ambito su cui bisogna mantenere alta l’attenzione perché la spesa sociale sta aumentando in tutti i comuni d’Italia”.

Si voterà il 24 e il 25 maggio, in questi giorni Azzali sta definendo la lista, che sarà un mix tra conferme e rinnovamento, con una buona presenza femminile.

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