Fondazione Vismara – De Petri inaugura il Nucleo Giallo della sede di Pizzighettone

Alla presenza del Sindaco di Pizzighettone, Luca Moggi, il direttore generale della Fondazione Vismara-De Petri, Marco Milesi, ha inaugurato il Nucleo Giallo della struttura di Pizzighettone (ex Mazza).

I lavori di ristrutturazione straordinaria sono stati resi possibili grazie alla generosa di un cittadino privato, che intende rimanere anonimo: pavimenti, serramenti e porte sono stati sostituiti, così come sono stai acquistati i letti motorizzati del reparto, e nuovi sono anche gli arredi di camere e spazi comuni. Il Nucleo Giallo si affaccia sulle Mura di Pizzighettone.

“L’inaugurazione del Nucleo Giallo della nostra struttura di Pizzighettone è il chiaro esempio di come la combinazione di donazioni di privati e imprese e i nostri investimenti possano determinare un concreto passo avanti verso un progetto di sistema socio-sanitario che, realmente, sia in grado di rispondere alla cura ealle esigenze delle persone fragili e delle loro famiglie, senza dimenticare la qualità dell’ambiente in cui vivono gli ospiti” ha detto Milesi. Il taglio del nastro è stato affidato a un ospite della struttura, la signora Gilberta con speciali forbici d’oro.

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