Fondazione Vismara – De Petri inaugura il Nucleo Giallo della sede di Pizzighettone
Un reparto dell’ex Mazza di 21 posti letto affacciato sulle Mura cittadine interamente riammodernato anche grazie alla donazione di un privato
Alla presenza del Sindaco di Pizzighettone, Luca Moggi, il direttore generale della Fondazione Vismara-De Petri, Marco Milesi, ha inaugurato il Nucleo Giallo della struttura di Pizzighettone (ex Mazza).
I lavori di ristrutturazione straordinaria sono stati resi possibili grazie alla generosa di un cittadino privato, che intende rimanere anonimo: pavimenti, serramenti e porte sono stati sostituiti, così come sono stai acquistati i letti motorizzati del reparto, e nuovi sono anche gli arredi di camere e spazi comuni. Il Nucleo Giallo si affaccia sulle Mura di Pizzighettone.
“L’inaugurazione del Nucleo Giallo della nostra struttura di Pizzighettone è il chiaro esempio di come la combinazione di donazioni di privati e imprese e i nostri investimenti possano determinare un concreto passo avanti verso un progetto di sistema socio-sanitario che, realmente, sia in grado di rispondere alla cura ealle esigenze delle persone fragili e delle loro famiglie, senza dimenticare la qualità dell’ambiente in cui vivono gli ospiti” ha detto Milesi. Il taglio del nastro è stato affidato a un ospite della struttura, la signora Gilberta con speciali forbici d’oro.