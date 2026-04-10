Pecoraro Scanio “Con Arca l’eccellenza per l’agricoltura del futuro eco-digital”





NAPOLI (ITALPRESS) – “Nasce proprio a Napoli un centro di eccellenza per l’agricoltura del futuro: un polo agritech che coinvolge università italiane, imprese, ricercatori, studenti e innovatori. È qui che prende forma concretamente l’agricoltura eco-digitale, capace di coniugare sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della rete EcoDigital, intervenendo in occasione dell’inaugurazione del dimostratore tecnologico ARCA, realizzato nell’ambito del centro nazionale Agritech.

ads/mca3 (fonte video: Fondazione UniVerde)

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