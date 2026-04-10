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Tg Sport – 10/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Atp Montecarlo, Sinner vola in semifinale
– Il Bologna crea e l’Aston Villa segna al Dallara, vincono gli inglesi 3-1
– La Fiorentina crolla a Londra, il Crystal Palace vince 3-0
– Mondiali 2026, ecco i 52 arbitri: c’è Mariani
– Inter, missione Como: Barella e Bastoni guidano il rilancio
– Milan, Allegri predica calma verso l’Udinese
– Olimpia Milano cade in casa contro il Bayern
– Miami perde ancora senza Fontecchio
– Spalletti rinnova con la Juve fino al 2028
azn

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