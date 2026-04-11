Ultime News

11 Apr 2026 Il padre di Hamza rompe il silenzio: "Gli urlavano 'sei uno sbirro' con coltelli alla gola e al corpo"
11 Apr 2026 Crema, il cordoglio della comunità islamica per Hamza: rito funebre in città
11 Apr 2026 Fieragrumello, mezzo secolo di storia: tra stand ed eventi aperta la due giorni di festa
11 Apr 2026 Il corteo Sikh incanta Cremona: colori, riti e tradizioni per le vie della città
11 Apr 2026 La scomparsa Franca Zucchetti: a "Il Cascinetto" incontro di commemorazione
Nazionali

Bimbo di 18 mesi cade da finestra a Civita Castellana, è grave

(Adnkronos) – Un bimbo di un anno e mezzo si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli dopo essere caduto dalla finestra di una palazzo a Civita Castellana, nel Viterbese. Il piccolo, di origine marocchina, nella caduta ha riportato un grave trauma cranico e si trova ora in prognosi riservata nella terapia intensiva pediatrica, intubato e ventilato meccanicamente in sedazione farmacologica. 

 

È intanto morto oggi in ospedale il bambino di poco più di un anno che giovedì pomeriggio, attorno alle 17, era caduto da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Ada Negri a Bologna. Il bambino era ricoverato all’ospedale Maggiore. Sul posto erano intervenuti il 118 e la Polizia. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...