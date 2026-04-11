Contrabbasso all’Opera: il Conservatorio ospita la Masterclass di Stefano Pratissoli

Il prossimo 24 aprile, il Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Cremona ospiterà la Masterclass “Contrabbasso all’Opera”, un’importante occasione di approfondimento per gli appassionati di contrabbasso della città.

La Masterclass sarà curata dal Maestro Stefano Pratissoli, primo contrabbasso del Teatro La Fenice di Venezia dal 1993, che metterà a disposizione dei partecipanti la sua pluriennale esperienza nel repertorio solistico e orchestrale.

L’iniziativa, organizzata con il contributo della Fondazione Stauffer, è riservata agli studenti di contrabbasso sia interni del Conservatorio, sia esterni ed è aperta al pubblico come uditore, offrendo a tutti la possibilità di assistere a un momento di alta formazione musicale.

La biografia del Maestro:

Primo Contrabbasso dell’Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia dal 1993, Stefano Pratissoli, nasce a Parma nel 1965 dove inizia i propri studi musicali al Conservatorio di Musica “A. Boito”.

Il suo percorso formativo lo porta ad incontrare il M° Franco Petracchi docente dei corsi di perfezionamento della Fondazione “W. Stauffer” di Cremona, dell’”Accademia Chigiana “di Siena e successivamente il Prof. Klaus Stoll, già Contrabbasso Solista dei Berliner Philarmoniker, presso la “Sommer Akademie del Mozarteum” di Salzburg, esperienze che hanno rappresentato un’opportunità di crescita e di maturazione musicale fondamentale.

Ha preso parte all’attività di importanti Istituzioni musicali quali il Teatro alla Scala di Milano, Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, Orquestre Philarmonique de Montecarlo e collaborato, in qualità di Prima Parte, con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna “A.Toscanini” e con l’Orchestra del Teatro Regio di Parma.

Numerose sono le tournée in Giappone, Cina, Austria, Francia, Spagna, Germania, Danimarca, Emirati Arabi e le partecipazioni ad importanti Festivals musicali – Salzburger Festspiele, Ravello Festival, Abu Dhabi Classic, Bei -Jing Music Festival , Biennale Musica di Venezia – registrazioni televisive, come l’ormai consueto concerto di Capodanno che Rai 1 trasmette da Venezia dal2004, radiofoniche e discografia che sotto la guida di celebri direttori quali Muti, Temirkanov, Maazel, Metha, Pretre, Chung, Masur, Gardiner, Harding, per citarne alcuni, che lo hanno visto impegnato con la compagine orchestrale del prestigioso teatro veneziano.

Stefano Pratissoli percorre il repertorio cameristico e solistico, suonando un prezioso contrabbasso costruito nel 1740 da Carlo Antonio Testore, vantando collaborazioni, fra gli altri, con Solisti Veneti, Virtuosi della Fenice, Ex Novo Ensemble, Solisti del Teatro Regio di Parma, spaziando dal Barocco al Contemporaneo.

Dal 2002 si dedica all’ attività didattica, intesa come momento di condivisione delle proprie esperienze musicali e di confronto con i propri studenti. È stato docente della Cattedra di Contrabbasso presso il Conservatorio di Musica “L. Marenzio” di Brescia, Istituto Superiore di Studi Musicali “A. Peri” di Reggio Emilia e Conservatorio di Musica “L. Campiani” di Mantova.

© Riproduzione riservata