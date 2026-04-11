Cronaca
Guerra e rincari, cremonesi 'in bolletta': "Insostenibili, siamo costretti a tagliare"
Carburanti, bollette e inflazione: i rincari pesano sulle tasche dei cittadini. Tra chi parla di speculazioni e chi si rassegna ai dati di fatto, la fiducia è scarsa
Il gas è aumentato del 19% in poche settimane, la luce di poco meno del 10%, per non parlare poi della stangata sui carburanti, con benzina e gasolio che sono arrivati a toccare nuovi, pericolosi, record a rialzo.
Il tutto in un contesto già instabile che, nonostante gli interventi governativi, vede un’inflazione alta e tassi di crescita ridotti al minimo.
La terza Guerra del Golfo, tra Iran e Usa, prosegue da oltre 40 giorni e tra chi paga il conto salato ci sono anche tante famiglie cremonesi: le spese aumentano e le tasche si alleggeriscono, rendendo necessario qualche taglio.
E così, tra chi pensa a speculazioni e chi invece si rassegna ai dati di fatto, la fiducia è scarsa: ecco cosa ci hanno raccontato.
© Riproduzione riservata