Guerra e rincari, cremonesi 'in bolletta': "Insostenibili, siamo costretti a tagliare"

Il gas è aumentato del 19% in poche settimane, la luce di poco meno del 10%, per non parlare poi della stangata sui carburanti, con benzina e gasolio che sono arrivati a toccare nuovi, pericolosi, record a rialzo.

Il tutto in un contesto già instabile che, nonostante gli interventi governativi, vede un’inflazione alta e tassi di crescita ridotti al minimo.

La terza Guerra del Golfo, tra Iran e Usa, prosegue da oltre 40 giorni e tra chi paga il conto salato ci sono anche tante famiglie cremonesi: le spese aumentano e le tasche si alleggeriscono, rendendo necessario qualche taglio.

E così, tra chi pensa a speculazioni e chi invece si rassegna ai dati di fatto, la fiducia è scarsa: ecco cosa ci hanno raccontato.

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