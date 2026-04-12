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Serie A, oggi Como-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 12 aprile, i nerazzurri affrontano il Como nel posticipo della 32esima giornata di campionato. La squadra di Chivu arriva dal successo nell’ultimo turno contro la Roma, mentre gli uomini di Fabregas sono reduci dal pareggio contro l’Udinese. Ecco orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Como-Inter, in campo stasera alle 20:45:  

Como (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas 

Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu 

Como-Inter sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

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