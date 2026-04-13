Martina Caironi al Torriani per spiegare il potere della resilienza

Domani, martedì 14 aprile dalle ore 10:00 alle ore 11:40, Aula Magna del Torriani si terrà un incontro con Martina Caironi, una leggenda dell’atletica paralimpica italiana, celebre per la sua incredibile velocità nei 100 metri e nel salto in lungo (categoria T63).

Plurimedagliata ai Giochi di Londra, Rio, Tokyo e Parigi, è un simbolo di resilienza e determinazione, capace di trasformare una sfida personale in una carriera sportiva costellata di record mondiali e successi straordinari.

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