Ultime News

13 Apr 2026 Giorgio Panariello torna al Ponchielli il 15 aprile con lo spettacolo “E se domani…”
13 Apr 2026 Si ferisce durante un furto in abitazione: incastrato da una macchia di sangue
13 Apr 2026 Nuova Pac, ordine del giorno bipartisan approvato in consiglio comunale
13 Apr 2026 Fermati con 280 confezioni di cosmetici in auto: due alla sbarra per ricettazione
13 Apr 2026 Valorizzazione liuteria, Bona: "Lavoriamo per rafforzare l'intero sistema"
Nazionali

Trump e l’immagine come Gesù: “Ero un dottore…”

(Adnkronos) – “Ero Gesù nella foto? No, ero un dottore”. Donald Trump cerca il salvataggio in corner dopo la pubblicazione di un’immagine, generata con l’AI, che ritrae il presidente come Gesù Cristo. “L’ho pubblicata io, ma ero un dottore nell’immagine. Un volontario della Croce Rossa”, la spiegazione non proprio convincente. Dettaglio non trascurabile: Trump ha rimosso l’immagine dal suo profilo Truth… 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...