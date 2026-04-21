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Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga

(Adnkronos) – Ubriaco al volante, trasportava 176 chili di hashish a bordo della sua auto. L’uomo, un 51enne italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel corso di un servizio controllo lungo il tratto dell’A14 compreso tra Rimini e Bologna dagli agenti della Polizia Stradale. In casa dell’uomo sono stati trovati poi ulteriori 18 kg di marijuana in un borsone nascosto in garage. 

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