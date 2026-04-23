Casa di Cura Ancelle, visite dermatologiche gratuite per controllo dei nei

Visite dermatologiche gratuite alla Casa di Cura Ancelle. Ogni anno in Italia si registrano più di 10.000 nuove diagnosi di melanoma cutaneo, neoplasia che costituisce il terzo tumore per incidenza in entrambi i sessi. Si tratta di una patologia in costante aumento e caratterizzata da una mortalità significativa, che può tuttavia ridursi in modo sensibile grazie a una diagnosi precoce. n questo contesto si inserisce la collaborazione tra la Carolina Zani Melanoma Foundation ETS, ente senza scopo di lucro nato nel 2021 in memoria di Carolina e impegnato nel sostegno alla ricerca scientifica sul melanoma, nella promozione della prevenzione e nel supporto ai pazienti e alle loro famiglie, e la Fondazione Teresa Camplani, struttura privata no profit accreditata con il Sistema Sanitario Regionale, di cui fa parte la Casa di Cura Ancelle della Carità di Cremona.

L’iniziativa è rivolta a persone di età compresa tra i 18 e i 70 anni che presentino almeno uno dei seguenti fattori di rischio:

• familiarità con il melanoma;

• storia di scottature o ustioni solari ripetute;

• utilizzo prolungato di lampade abbronzanti;

• presenza di numerosi nei (oltre 50);

• carnagione molto chiara



Le visite gratuite sono disponibili fino a esaurimento posti e sono accessibili esclusivamente su prenotazione, attraverso le seguenti modalità:

• Telefono: 030 0965596 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

• E-mail: riguardati@fondazionecamplani.it

• Di persona: sportello CUP Ancelle della Carità (Via G. Aselli 14 – Cremona) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Per tutte le modalità di prenotazione è necessario specificare l’adesione alla campagna “Riguardati – Carolina Zani Melanoma Foundation ETS”.

“Attraverso questa iniziativa vogliamo rafforzare l’attenzione verso la salute della pelle, offrendo alle persone un’opportunità concreta per prendersi cura di sé e sottoporsi a controlli mirati, fondamentali per individuare tempestivamente eventuali segnali sospetti. Crediamo fortemente che la diagnosi precoce possa fare la differenza e incidere in modo significativo sulle possibilità di cura. Siamo orgogliosi di questa collaborazione, che ci permette di essere ancora più vicini alla comunità, ampliando l’accesso alla prevenzione e promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza dei controlli dermatologici regolari, un passo essenziale per proteggere la salute e salvare vite” – sottolinea Patrizia Ondelli, Fondatrice della Carolina Zani Melanoma Foundation ETS. “Con il progetto ‘Riguardati’, promosso insieme alla Carolina Zani Melanoma Foundation ETS, offriamo una campagna di diagnosi precoce attraverso visite dermatologiche gratuite e mappatura dei nei, effettuate dalle specialiste dermatologhe della nostra struttura, la dott.ssa Elisabetta Baroni e la dott.ssa Antonella Cecchi, grazie all’utilizzo di un modernissimo videodermatoscopio digitale donato dalla Fondazione Zani” – commenta Francesco Forzani, Direttore Sanitario della Casa di Cura Ancelle della Carità.

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