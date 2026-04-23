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Musica, Baldassarre (Lazio): “Inclusiva e accessibile con Festival Garbatella”

(Adnkronos) – “È un’iniziativa molto significativa e siamo contenti di sostenerla. Il fatto che si inauguri una stagione con la Roma Tre Orchestra, composta da talenti giovanissimi e universitari, in un quartiere simbolo di Roma come Garbatella che unisce le comunità, è il segno che la musica classica è viva, inclusiva ed accessibile”. Lo ha dichiarato Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili, Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio, a margine della presentazione del festival estivo di musica classica a Roma ‘La musica è una cosa meravigliosa’ promosso dall’Inps e dalla Fondazione Roma. 

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