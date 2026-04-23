"Riflessioni sul carcere": visita della Camera penale e incontro in Comune

Visita in carcere, questa mattina, degli avvocati della Camera penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi” e “Nessuno Tocchi Caino”.

Ciò che è stato riscontrato durante la visita sarà illustrato nel pomeriggio alle 15,30 in una conferenza in Comune. L’incontro vedrà il saluto del sindaco Andrea Virgilio e gli interventi, moderati dall’avvocato Raffaella Buondonno, della presidente della Camera penale di Cremona Micol Parati, di Stefania Colombi, presidente dell’associazione Giovani avvocati di Cremona, di Alessio Romanelli, presidente dell’Ordine degli avvocati di Cremona, di Rita Bernardini, Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti, Giulia Antonicelli e di Marina Della Giovanna, assessore ai Servizi sociali.

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