59° Circuito del Porto Trofeo Arvedi, torna la sfilata dei ciclisti in piazza del Comune

La cinquantanovesima edizione del Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi si ripropone nel cuore della primavera internazionale del ciclismo. In vista dell’appuntamento di domenica 17 maggio, la corsa allestita dal Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi, pur mantenendo la logistica della giornata con partenza ed arrivo in via Acquaviva come nel 2025, riallaccerà il legame con il centro della città di Cremona.

Alla soglia del sessantesimo anno dalla disputa della prima edizione, l’organizzazione del team presieduto da Rossano Grazioli e coordinato da Antonio Pegoiani è in piena attività organizzativa per uno degli appuntamenti più in vista della prima parte di stagione, particolarmente sentito da atleti e squadre italiane e non. Proprio il marcato spessore internazionale acquisito specialmente negli ultimi anni sarà di nuovo il principale filo conduttore nella composizione dello scacchiere delle squadre che saranno al via, privilegiando un mix di prestigio costituito dai maggior devo team, dalle formazioni continental e dai club italiani più in vista.

Con l’apice rappresentato dalla partecipazione di tre formazioni professional. “L’esperienza della logistica presso la sede Arvedi di via Acquaviva dello scorso anno, nata da una necessità contingente – ha detto Rossano Grazioli – ha riscontrato consensi e gradimento. Pertanto abbiamo deciso di riconfermare partenza ed arrivo accanto al porto canale. Al tempo stesso il gruppo e la carovana prima della partenza si ritaglieranno tempi e modi per raggiungere in trasferimento Piazza Stradivari, Piazza Duomo e riabbracciare il cuore ed i simboli della città”.

Sarà riproposto il classico circuito di 9,9 chilometri da percorrere per diciassette volte con 174,250 chilometri in programma, che si snoderà sino al centro ed arriverà a lambire il porto canale in ciascuna tornata. Ultimo vincitore nel 2025 è stato il giovane talento sloveno Zak Erzen (Bahrain Victorius Development Team) che ha regolato sul traguardo gli italiani Christian Fantini e Lorenzo Cataldo.

“Saranno numerose le presenze straniere di rilievo – ha spiegato Antonio Pegoiani, direttore di organizzazione del Circuito del Porto – a partire dai team professional per passare ai devo team ed alle varie continental, coinvolgendo al tempo stesso alcune squadre di club italiane più in vista. Un mix che rappresenta un obiettivo su cui la nostra segreteria sta lavorando da mesi e che negli ultimi ha caratterizzato e fatto crescere la corsa”.

Confermata sin da ora anche l’agenda della giornata di domenica 17 maggio, che inizierà a partire dalle ore 9 del mattino con le operazioni preliminari, seguite dalla partenza ufficiosa prevista alle ore 13,20 con il trasferimento in centro città a Cremona, dove sarà dato il via ufficiale alle ore 14. L’arrivo sarà previsto intorno alle ore 17,30.

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