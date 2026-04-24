Asst di Cremona, alta affluenza all'open day vaccinale

Risposta massiccia dei cittadini cremonesi all’appello della prevenzione lanciato dall’Asst di Cremona. Venerdì mattina, la sede di via Dante 134 ha registrato un’alta affluenza sin dalle prime ore di apertura per l’Open Day vaccinale, un’iniziativa organizzata per promuovere la protezione contro l’Herpes Zoster, comunemente noto come Fuoco di Sant’Antonio, e lo Pneumococco.

L’attenzione dei sanitari si è concentrata in particolare sulla minaccia dello Pneumococco, il principale germe co-infettante che tende a sovrapporsi alle comuni infezioni respiratorie virali. La sua pericolosità è legata soprattutto alla sua natura di batterio spesso resistente anche ai più potenti antibiotici, rendendo la prevenzione vaccinale l’arma principale per tutelare la salute pubblica.

Durante la giornata, il personale sanitario ha svolto anche un’importante funzione informativa per chiarire alcune confusioni ricorrenti. È stato infatti sottolineato che l’Herpes Zoster non va confuso con l’herpes labiale: quest’ultimo è causato dal virus Herpes Simplex, per il quale non esiste un vaccino, e la profilassi anti-Zoster non ha alcuna efficacia nei suoi confronti. Lo Zoster rimane una malattia recidiva particolarmente aggressiva per i soggetti anziani e per i pazienti affetti da patologie croniche, manifestandosi con eruzioni cutanee vescicolose dolorose e persistenti che, nei casi più fragili, possono persino imporre la sospensione di altre terapie farmacologiche in corso.

Grazie all’utilizzo di un vaccino anti-Zoster di nuova generazione, la somministrazione è oggi possibile anche per le persone con sistema immunitario depresso. La profilassi prevede un ciclo di due dosi da somministrare a distanza di due mesi l’una dall’altra. Proprio per garantire la piena copertura, il personale sanitario impegnato nell’open day ha provveduto a fornire a ogni cittadino già la data e l’orario precisi per il richiamo, assicurando così la continuità del percorso vaccinale.

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