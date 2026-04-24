Canzoni, messaggi e poesie: a Vescovato i bambini inaugurano la nuova "Casa dell'Acqua"

Un’inaugurazione che si inserisce nel solco di un progetto più ampio, con al centro la tutela dell’ambiente e una dichiarata lotta agli sprechi idrici.

Tra poesie, canzoni e interventi istituzionali entra ufficialmente in funzione in via Cavour la “Fonte delle Filande”, la nuova casa dell’acqua di Vescovato.

La struttura, di ultima generazione, va a sostituire una precedente casa dell’acqua installata circa vent’anni fa, ormai obsoleta e di complessa manutenzione.

Al taglio del nastro erano presenti il presidente e l’amministratore delegato di Padania Acque, insieme al sindaco di Vescovato Alfredo Gorni e a una trentina di bambini della scuola primaria locale.

“Prosegue il progetto Una casa dell’Acqua in ogni Comune e l’inaugurazione di questa mattina si inserisce pienamente in questo percorso – spiega l’amministratore delegato di Padania Acque, Alessandro Lanfranchi –. Le nuove strutture erogano acqua di altissima qualità, refrigerata, naturale o frizzante, garantendo al tempo stesso un utilizzo dell’energia elettrica estremamente efficiente”.

“È un mandato chiaro che i nostri soci ci hanno affidato – aggiunge il presidente Cristian Chizzoli –: non solo realizzare case dell’acqua in tutti i Comuni, ma anche rinnovare costantemente il patrimonio esistente. Qui era già presente una vecchia fonte: oggi inauguriamo una struttura completamente rinnovata, tecnologicamente avanzata, digitalizzata e telecontrollata. Sono questi i messaggi chiave che vogliamo portare in tutte le attività della società”.

Carico di simbolismo anche il nome scelto per la nuova casa dell’acqua, Fonte delle Filande, a sottolineare il legame tra passato e futuro, tra radici storiche e nuove generazioni.

“La denominazione richiama direttamente la nostra storia – spiega il sindaco di Vescovato, Alfredo Gorni –. Le filande erano una delle principali attività del passato e vogliamo guardare al futuro senza dimenticare le nostre radici, i costumi e la sensibilità ereditati dai concittadini che ci hanno preceduto”.

Dopo i saluti istituzionali, la cerimonia è proseguita con la benedizione impartita dal parroco don Giovanni Fiocchi.

A rendere l’atmosfera meno formale, insieme all’ormai celebre mascotte Glu Glu, sono stati una trentina di alunni delle classi seconde della scuola primaria “Ugo Foscolo” di Vescovato, protagonisti con cartelloni, poesie e canzoni dedicate all’acqua.

“Le nuove generazioni devono essere le vere protagoniste di iniziative come questa – prosegue Gorni –. Troppo spesso, come adulti, non dedichiamo sufficiente attenzione alla formazione e alla sensibilizzazione. Coinvolgere i bambini significa investire consapevolmente nel futuro”.

“L’acqua è un patrimonio comune – aggiunge il sindaco – e merita il massimo rispetto. È una risorsa che educa anche ai comportamenti corretti: per questo è fondamentale partire dalle scuole e dalle giovani generazioni, che saranno i cittadini di domani chiamati a costruire una comunità attenta all’ambiente e fondata su valori condivisi”.

“Il messaggio dei bambini è stato bellissimo – conferma Lanfranchi – e dietro quei messaggi c’è un grande lavoro educativo svolto nelle classi. Come Padania Acque siamo spesso presenti nelle scuole, ma il contributo degli insegnanti è fondamentale. Gli investimenti sulla qualità dell’acqua servono a preservare una risorsa essenziale soprattutto per le giovani generazioni”.

“È importante – conclude – che questi bambini crescano come cittadini consapevoli, capaci di gestire il pianeta e le sue risorse con maggiore attenzione rispetto al passato”.

“È stata una bellissima mattinata – conclude Chizzoli –. I bambini rendono sempre più vive queste inaugurazioni, soprattutto quando trasmettono messaggi semplici ma profondi: l’acqua è amore, è preziosa e non va sprecata. La nuova casa dell’acqua di Vescovato va esattamente in questa direzione, offrendo acqua di qualità, buona e gratuita, con un limite di otto litri pro capite, proprio perché si tratta di una risorsa preziosa da tutelare”.

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