Delianova Licastro “Lo sport rafforza i legami tra Italia e Stati Uniti”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La Niaf ha molte persone coinvolte negli investimenti sportivi in Italia, sia nel calcio che nel baseball che nella pallacanestro. Hanno veramente a cuore i ponti che si costruiscono tramite gli individui tra Italia e Stati Uniti”. Lo ha detto Mico Delianova Licastro, delegato CONI negli Stati Uniti, a margine del New York Gala della National Italian American Foundation.

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(Video di Stefano Vaccara)