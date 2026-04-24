"Fantastico violino" all'Auditorium Arvedi del Museo del Violino

Fantastico violino, è questo il titolo del concerto di lunedì alle 21 all’Auditorium Giovanni Arvedi per STRADIVARIfestival, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends. Fantastico sia per l’importanza dell’interprete sia per quella dello strumento.

Debutta infatti nella concert hall di piazza Marconi uno dei più bravi e contesi virtuosi del momento, Augustin Hadelich, in duo con il pianista Charles Owen. Suona un preziosissimo Guarneri del Gesù del 1744 appartenuto al leggendario Henryk Szeryng.

Il programma, estremamente raffinato, è imperniato soprattutto su capolavori del Novecento storico tra cui la Sonata n. 3 per violino e pianoforte di Debussy, la Sonata per violino e pianoforte di Poulenc, la Sonata n. 5 per violino solo di Ysaÿe, la Sonata in re maggiore per violino e pianoforte di Prokofiev, ma anche brani originalissimi come la trascrizione dello stesso Hadelich del Pange Lingua di Nicolas De Grigny, compositore francese vissuto a cavallo tra Sei e Settecento molto ammirato da Bach, e un pezzo di Toru Takemitsu, uno dei maggiori compositori giapponesi della nostra epoca.

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