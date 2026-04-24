Mille euro in più: in crescita i redditi dei cremonesi. A Torlino Vimercati l'importo più alto
La fotografia dell'Istat relativa alle dichiarazioni del 2025 mostra un aumento progressivo negli ultimi tre anni. Crema perde il primato di comune più benestante; Cremona è al quinto posto, Casalmaggiore al 28esimo
27.307 euro. È il reddito medio annuale di un residente nella provincia di Cremona secondo l’Istat. Un dato riferito al 2025 che è in crescita rispetto a quello dell’anno precedente, fermo a invece 26.326 euro. Le tasche dei cremonesi dunque stanno bene, e sono in miglioramento progressivo anche rispetto a tre anni fa.
Nel dettaglio i Paperoni della provincia sono a Torlino Vimercati, comune cremasco tra i più piccoli del territorio, circa 500 abitanti. Il reddito medio è di 32.050 euro. Spodesta Crema nella classifica dei redditi più alti, scesa al secondo posto con 31.488 euro.
Medaglia di bronzo per un comune del cremonese: si tratta di Malagnino dove il reddito medio procapite è di 30.999 euro.
Guardando agli altri comuni maggiori, il capoluogo Cremona è al quinto posto in provincia, 29.499 euro. Nel 2024 era sesta con un valore medio inferiore di poche centinaia di euro. Casalmaggiore invece è più in basso, 28esimo posto con 26.851 euro.
Bene Pizzighettone e Soncino, rispettivamente decimo e sedicesimo in provincia con 28.040 e 27.461 euro. Castelleone è 18esimo (27.410), molto più in basso invece Soresina, 67esima con 25.036 euro.
Fanalini di coda Torricella Del Pizzo e Cingia De’ Botti, con un reddito medio annuo di poco inferiore ai 22 mila euro. L’anno scorso l’ultimo comune in classifica era Pessina Cremonese, che invece ha risalito la china di sei posizioni (22.872).
|Denominazione Comune
|Numero contribuenti
|Reddito complessivo – Frequenza ( n° dichiarazioni)
|Reddito complessivo – Ammontare in euro
|REDDITO MEDIO ( AMMONTARE SU PREQUENZA)
|ACQUANEGRA CREMONESE
|928
|913
|22974672
|25164
|AGNADELLO
|2920
|2872
|76017087
|26468
|ANNICCO
|1502
|1477
|36654432
|24817
|AZZANELLO
|488
|477
|11656428
|24437
|BAGNOLO CREMASCO
|3900
|3840
|101662033
|26474
|BONEMERSE
|1124
|1104
|31845825
|28846
|BORDOLANO
|453
|442
|12067734
|27303
|CALVATONE
|877
|858
|20119322
|23449
|CAMISANO
|961
|943
|23874064
|25317
|CAMPAGNOLA CREMASCA
|503
|493
|15272223
|30978
|CAPERGNANICA
|1668
|1630
|46613545
|28597
|CAPPELLA CANTONE
|407
|396
|10754257
|27157
|CAPPELLA DE’ PICENARDI
|306
|301
|6913260
|22968
|CAPRALBA
|1773
|1745
|42994586
|24639
|CASALBUTTANO ED UNITI
|3094
|3059
|72790665
|23796
|CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
|1371
|1339
|32788089
|24487
|CASALETTO CEREDANO
|899
|877
|23607873
|26919
|CASALETTO DI SOPRA
|362
|358
|8482380
|23694
|CASALETTO VAPRIO
|1290
|1270
|33184962
|26130
|CASALMAGGIORE
|11344
|11121
|298606705
|26851
|CASALMORANO
|1316
|1285
|32204822
|25062
|CASTEL GABBIANO
|369
|361
|9167391
|25394
|CASTELDIDONE
|416
|404
|9787928
|24228
|CASTELLEONE
|7225
|7055
|193379990
|27410
|CASTELVERDE
|4383
|4302
|119094341
|27683
|CASTELVISCONTI
|225
|218
|5259429
|24126
|CELLA DATI
|377
|370
|9840845
|26597
|CHIEVE
|1711
|1693
|43980304
|25978
|CICOGNOLO
|723
|709
|17609293
|24837
|CINGIA DE’ BOTTI
|904
|892
|19562093
|21931
|CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
|840
|823
|20128103
|24457
|CORTE DE’ FRATI
|985
|971
|26233284
|27017
|CREDERA RUBBIANO
|1182
|1157
|30784072
|26607
|CREMA
|26653
|26018
|819260979
|31488
|CREMONA
|55484
|54275
|1601043692
|29499
|CREMOSANO
|1271
|1246
|34076949
|27349
|CROTTA D’ADDA
|470
|465
|12186948
|26208
|CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
|306
|301
|7517082
|24974
|DEROVERE
|220
|215
|5858708
|27250
|DOVERA
|2808
|2748
|70423053
|25627
|FIESCO
|926
|911
|23291426
|25567
|FORMIGARA
|756
|735
|18044534
|24550
|GABBIONETA BINANUOVA
|659
|648
|15378166
|23732
|GADESCO PIEVE DELMONA
|1458
|1431
|36994842
|25852
|GENIVOLTA
|810
|794
|19854597
|25006
|GERRE DE’ CAPRIOLI
|1048
|1025
|28710456
|28010
|GOMBITO
|471
|459
|10336357
|22519
|GRONTARDO
|1106
|1088
|28349057
|26056
|GRUMELLO CREMONESE ED UNITI
|1296
|1271
|30595612
|24072
|GUSSOLA
|1985
|1951
|46786684
|23981
|ISOLA DOVARESE
|864
|845
|20000976
|23670
|IZANO
|1535
|1494
|38893230
|26033
|MADIGNANO
|2129
|2088
|58838278
|28179
|MALAGNINO
|1270
|1252
|38811102
|30999
|MARTIGNANA DI PO
|1474
|1442
|35779877
|24813
|MONTE CREMASCO
|1630
|1599
|42522584
|26593
|MONTODINE
|1850
|1820
|46078257
|25318
|MOSCAZZANO
|550
|541
|13162940
|24331
|MOTTA BALUFFI
|600
|591
|14065156
|23799
|OFFANENGO
|4533
|4451
|124543441
|27981
|OLMENETA
|692
|684
|17185080
|25124
|OSTIANO
|2145
|2108
|48525751
|23020
|PADERNO PONCHIELLI
|1006
|987
|23997992
|24314
|PALAZZO PIGNANO
|2908
|2852
|74402498
|26088
|PANDINO
|6652
|6533
|171939277
|26319
|PERSICO DOSIMO
|2503
|2465
|66583937
|27012
|PESCAROLO ED UNITI
|1149
|1124
|27336648
|24321
|PESSINA CREMONESE
|432
|421
|9629063
|22872
|PIADENA DRIZZONA
|3110
|3056
|75475114
|24697
|PIANENGO
|1941
|1906
|49620171
|26034
|PIERANICA
|831
|820
|20267356
|24716
|PIEVE D’OLMI
|936
|919
|22791291
|24800
|PIEVE SAN GIACOMO
|1123
|1111
|26921571
|24232
|PIZZIGHETTONE
|4861
|4786
|134199257
|28040
|POZZAGLIO ED UNITI
|1065
|1043
|25522430
|24470
|QUINTANO
|701
|688
|17622502
|25614
|RICENGO
|1277
|1244
|33061904
|26577
|RIPALTA ARPINA
|807
|791
|20244379
|25593
|RIPALTA CREMASCA
|2643
|2595
|75618957
|29140
|RIPALTA GUERINA
|405
|398
|11007394
|27657
|RIVAROLO DEL RE ED UNITI
|1426
|1399
|35724106
|25535
|RIVOLTA D’ADDA
|6413
|6266
|174780731
|27894
|ROBECCO D’OGLIO
|1756
|1722
|41690658
|24211
|ROMANENGO
|2406
|2348
|60488809
|25762
|SALVIROLA
|859
|850
|22383305
|26333
|SAN BASSANO
|1623
|1594
|38992587
|24462
|SAN DANIELE PO
|993
|985
|25307564
|25693
|SAN GIOVANNI IN CROCE
|1442
|1407
|36258846
|25770
|SAN MARTINO DEL LAGO
|314
|305
|7244395
|23752
|SCANDOLARA RAVARA
|967
|947
|21620788
|22831
|SCANDOLARA RIPA D’OGLIO
|391
|390
|9509985
|24385
|SERGNANO
|2607
|2544
|65480864
|25739
|SESTO ED UNITI
|2489
|2454
|65977991
|26886
|SOLAROLO RAINERIO
|699
|687
|17129027
|24933
|SONCINO
|5759
|5635
|154745163
|27461
|SORESINA
|6705
|6575
|164614977
|25036
|SOSPIRO
|2355
|2301
|53623773
|23305
|SPINADESCO
|1141
|1124
|28342608
|25216
|SPINEDA
|458
|454
|10618408
|23389
|SPINO D’ADDA
|5105
|5022
|137634362
|27406
|STAGNO LOMBARDO
|1049
|1023
|27259629
|26647
|TICENGO
|326
|320
|8104172
|25326
|TORLINO VIMERCATI
|347
|341
|10928987
|32050
|TORNATA
|318
|310
|8126687
|26215
|TORRE DE’ PICENARDI
|1636
|1606
|37647108
|23442
|TORRICELLA DEL PIZZO
|428
|420
|9080250
|21620
|TRESCORE CREMASCO
|2164
|2125
|58334846
|27452
|TRIGOLO
|1300
|1272
|32113473
|25246
|VAIANO CREMASCO
|2744
|2704
|69304150
|25630
|VAILATE
|3546
|3475
|90557189
|26060
|VESCOVATO
|3012
|2965
|72017541
|24289
|VOLONGO
|384
|381
|8529855
|22388
|VOLTIDO
|266
|260
|5717194
|21989
|TOTALE PROVINCIA CREMONA
|271603
|266201
|7269159620
|27307