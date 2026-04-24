Ultime News

Cronaca

Mille euro in più: in crescita i redditi dei cremonesi. A Torlino Vimercati l'importo più alto

di Giovanni Rossi

La fotografia dell'Istat relativa alle dichiarazioni del 2025 mostra un aumento progressivo negli ultimi tre anni. Crema perde il primato di comune più benestante; Cremona è al quinto posto, Casalmaggiore al 28esimo

Il reddito medio pro capite dei cremonesi è aumentato di circa mille euro
Fill-1

27.307 euro. È il reddito medio annuale di un residente nella provincia di Cremona secondo l’Istat. Un dato riferito al 2025 che è in crescita rispetto a quello dell’anno precedente, fermo a invece 26.326 euro. Le tasche dei cremonesi dunque stanno bene, e sono in miglioramento progressivo anche rispetto a tre anni fa.

Nel dettaglio i Paperoni della provincia sono a Torlino Vimercati, comune cremasco tra i più piccoli del territorio, circa 500 abitanti. Il reddito medio è di 32.050 euro. Spodesta Crema nella classifica dei redditi più alti, scesa al secondo posto con 31.488 euro.

Medaglia di bronzo per un comune del cremonese: si tratta di Malagnino dove il reddito medio procapite è di 30.999 euro.
Guardando agli altri comuni maggiori, il capoluogo Cremona è al quinto posto in provincia, 29.499 euro. Nel 2024 era sesta con un valore medio inferiore di poche centinaia di euro. Casalmaggiore invece è più in basso, 28esimo posto con 26.851 euro.

Bene Pizzighettone e Soncino, rispettivamente decimo e sedicesimo in provincia con 28.040 e 27.461 euro. Castelleone è 18esimo (27.410), molto più in basso invece Soresina, 67esima con 25.036 euro.

Fanalini di coda Torricella Del Pizzo e Cingia De’ Botti, con un reddito medio annuo di poco inferiore ai 22 mila euro. L’anno scorso l’ultimo comune in classifica era Pessina Cremonese, che invece ha risalito la china di sei posizioni (22.872).

 

Denominazione Comune Numero contribuenti Reddito complessivo – Frequenza ( n° dichiarazioni) Reddito complessivo – Ammontare in euro REDDITO MEDIO ( AMMONTARE SU PREQUENZA)
ACQUANEGRA CREMONESE 928 913 22974672 25164
AGNADELLO 2920 2872 76017087 26468
ANNICCO 1502 1477 36654432 24817
AZZANELLO 488 477 11656428 24437
BAGNOLO CREMASCO 3900 3840 101662033 26474
BONEMERSE 1124 1104 31845825 28846
BORDOLANO 453 442 12067734 27303
CALVATONE 877 858 20119322 23449
CAMISANO 961 943 23874064 25317
CAMPAGNOLA CREMASCA 503 493 15272223 30978
CAPERGNANICA 1668 1630 46613545 28597
CAPPELLA CANTONE 407 396 10754257 27157
CAPPELLA DE’ PICENARDI 306 301 6913260 22968
CAPRALBA 1773 1745 42994586 24639
CASALBUTTANO ED UNITI 3094 3059 72790665 23796
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 1371 1339 32788089 24487
CASALETTO CEREDANO 899 877 23607873 26919
CASALETTO DI SOPRA 362 358 8482380 23694
CASALETTO VAPRIO 1290 1270 33184962 26130
CASALMAGGIORE 11344 11121 298606705 26851
CASALMORANO 1316 1285 32204822 25062
CASTEL GABBIANO 369 361 9167391 25394
CASTELDIDONE 416 404 9787928 24228
CASTELLEONE 7225 7055 193379990 27410
CASTELVERDE 4383 4302 119094341 27683
CASTELVISCONTI 225 218 5259429 24126
CELLA DATI 377 370 9840845 26597
CHIEVE 1711 1693 43980304 25978
CICOGNOLO 723 709 17609293 24837
CINGIA DE’ BOTTI 904 892 19562093 21931
CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 840 823 20128103 24457
CORTE DE’ FRATI 985 971 26233284 27017
CREDERA RUBBIANO 1182 1157 30784072 26607
CREMA 26653 26018 819260979 31488
CREMONA 55484 54275 1601043692 29499
CREMOSANO 1271 1246 34076949 27349
CROTTA D’ADDA 470 465 12186948 26208
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 306 301 7517082 24974
DEROVERE 220 215 5858708 27250
DOVERA 2808 2748 70423053 25627
FIESCO 926 911 23291426 25567
FORMIGARA 756 735 18044534 24550
GABBIONETA BINANUOVA 659 648 15378166 23732
GADESCO PIEVE DELMONA 1458 1431 36994842 25852
GENIVOLTA 810 794 19854597 25006
GERRE DE’ CAPRIOLI 1048 1025 28710456 28010
GOMBITO 471 459 10336357 22519
GRONTARDO 1106 1088 28349057 26056
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 1296 1271 30595612 24072
GUSSOLA 1985 1951 46786684 23981
ISOLA DOVARESE 864 845 20000976 23670
IZANO 1535 1494 38893230 26033
MADIGNANO 2129 2088 58838278 28179
MALAGNINO 1270 1252 38811102 30999
MARTIGNANA DI PO 1474 1442 35779877 24813
MONTE CREMASCO 1630 1599 42522584 26593
MONTODINE 1850 1820 46078257 25318
MOSCAZZANO 550 541 13162940 24331
MOTTA BALUFFI 600 591 14065156 23799
OFFANENGO 4533 4451 124543441 27981
OLMENETA 692 684 17185080 25124
OSTIANO 2145 2108 48525751 23020
PADERNO PONCHIELLI 1006 987 23997992 24314
PALAZZO PIGNANO 2908 2852 74402498 26088
PANDINO 6652 6533 171939277 26319
PERSICO DOSIMO 2503 2465 66583937 27012
PESCAROLO ED UNITI 1149 1124 27336648 24321
PESSINA CREMONESE 432 421 9629063 22872
PIADENA DRIZZONA 3110 3056 75475114 24697
PIANENGO 1941 1906 49620171 26034
PIERANICA 831 820 20267356 24716
PIEVE D’OLMI 936 919 22791291 24800
PIEVE SAN GIACOMO 1123 1111 26921571 24232
PIZZIGHETTONE 4861 4786 134199257 28040
POZZAGLIO ED UNITI 1065 1043 25522430 24470
QUINTANO 701 688 17622502 25614
RICENGO 1277 1244 33061904 26577
RIPALTA ARPINA 807 791 20244379 25593
RIPALTA CREMASCA 2643 2595 75618957 29140
RIPALTA GUERINA 405 398 11007394 27657
RIVAROLO DEL RE ED UNITI 1426 1399 35724106 25535
RIVOLTA D’ADDA 6413 6266 174780731 27894
ROBECCO D’OGLIO 1756 1722 41690658 24211
ROMANENGO 2406 2348 60488809 25762
SALVIROLA 859 850 22383305 26333
SAN BASSANO 1623 1594 38992587 24462
SAN DANIELE PO 993 985 25307564 25693
SAN GIOVANNI IN CROCE 1442 1407 36258846 25770
SAN MARTINO DEL LAGO 314 305 7244395 23752
SCANDOLARA RAVARA 967 947 21620788 22831
SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 391 390 9509985 24385
SERGNANO 2607 2544 65480864 25739
SESTO ED UNITI 2489 2454 65977991 26886
SOLAROLO RAINERIO 699 687 17129027 24933
SONCINO 5759 5635 154745163 27461
SORESINA 6705 6575 164614977 25036
SOSPIRO 2355 2301 53623773 23305
SPINADESCO 1141 1124 28342608 25216
SPINEDA 458 454 10618408 23389
SPINO D’ADDA 5105 5022 137634362 27406
STAGNO LOMBARDO 1049 1023 27259629 26647
TICENGO 326 320 8104172 25326
TORLINO VIMERCATI 347 341 10928987 32050
TORNATA 318 310 8126687 26215
TORRE DE’ PICENARDI 1636 1606 37647108 23442
TORRICELLA DEL PIZZO 428 420 9080250 21620
TRESCORE CREMASCO 2164 2125 58334846 27452
TRIGOLO 1300 1272 32113473 25246
VAIANO CREMASCO 2744 2704 69304150 25630
VAILATE 3546 3475 90557189 26060
VESCOVATO 3012 2965 72017541 24289
VOLONGO 384 381 8529855 22388
VOLTIDO 266 260 5717194 21989
TOTALE PROVINCIA CREMONA 271603 266201 7269159620 27307

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...