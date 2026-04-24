Con la musica dei Noimond si è aperta la 43esima edizione della “Fèsta dè j òof còt” al Bosco ex Parmigiano, iniziativa nata nel 1981, da un’idea di un gruppo di amici: si trattava di cuocere le uova e condire il radicchio (òof e grignos).

Alla Festa arrivavano dalla città gruppi in bicicletta nei primi week-end primaverili per fare una merenda frugale.

Dai pochi volontari originali, con l’espandersi dell’evento, si sono aggregate un numero sempre maggiore di persone, fino ad arrivare alla grande realtà odierna: 130 persone interessate, un ampio menù e molti più spazi a sedere.

La manifestazione è promossa dall’omonima associazione con il patrocinio del Comune di Gerre de’ Caprioli in programma dal 24 aprile al 10 maggio su 10 date.

Tante le novità per questo 2026, anche se non mancano i punti fermi: protagoniste, come sempre, le uova da gustare in tutte le salse.

Lo scopo è sempre stato, continua ad essere e sarà sempre sociale: la raccolta fondi a favore della L.I.L.T. sezione provinciale di Cremona, che sarà protagonista anche nella corsa podistica non competitiva del 1°maggio.

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