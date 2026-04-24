Negozio aperto per il 25 aprile? "No, sto con le mie figlie", la scelta di Claudia
La titolare dell'Enoteca Tonghini spiega su Instagram perché il suo negozio resterà chiuso ricevendo commenti positivi per la scelta di dedicarsi alla famiglia
Aperti sabato 25 aprile? No grazie. Claudia Tonghini, titolare insieme al padre dell’enoteca di viale Trento e Trieste ha deciso di diffondere via Instagram la risposta a quanti avevano da ridire sulla scelta di tenere chuso il negozio domani, festa nazionale.
“Ciao a tutti – inizia così il post – sono stata tanto criticata qua in negozio perchè ho deciso di tenere chiuso il 25 aprile… Allora vi dirò di più: terrò chiuso anche sabato 2 maggio, farò il ponte e riapro il 5 maggio. Ho deciso di stare con mio marito e le mie figlie, che vedo pochissimo, sono piccole e rimarranno piccole ancora per poco e voglio godermi ogni momento con loro il più possibile… Buona Festa della Liberazione!”
Un’uscita che ha suscitato tanti commenti positivi, nel nome del diritto, anche per i commercianti, di stare un po’ in famiglia tanto più che tipicamente i negozi a gestione famigliare hanno ritmi pesanti da reggere in periodi, come Natale, in cui altre categorie si godono le feste.