Ultime News

24 Apr 2026 Domenica, Juvi al PalaRadi contro Mestre. Bechi: "Ultimo sforzo per l’undicesimo posto"
24 Apr 2026 Forza Italia: "Parco Sartori tra inciviltà e insicurezza, serve un presidio costante"
24 Apr 2026 Canali artificiali senza risalita, un pericolo per la fauna: altri tre caprioli salvati
24 Apr 2026 Asst di Cremona, alta affluenza all'open day vaccinale
24 Apr 2026 "Fantastico violino" all'Auditorium Arvedi del Museo del Violino
Video Pillole

Sicilia, Schifani “Tempi maturi per il rimpasto, non rispondo a polemiche”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Sul rimpasto di giunta “i tempi ormai sono maturi. Non rispondo alle polemiche di qualcuno che si lascia andare a battute o altro: io sono qui per lavorare per i siciliani e continuerò a farlo. Il mio interlocutore sono i siciliani, non chi fa battute e polemiche”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del suo sopralluogo a Niscemi.
“È tutto al tempo giusto, al momento giusto, con la dovuta riservatezza. Tutto avverrà sicuramente in un clima di condivisione, ma anche di accelerazione. Ormai i tempi sono maturi”, ha aggiunto.

sat/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Regione Siciliana)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...