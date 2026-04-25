25 aprile, iniziate le celebrazioni al cimitero di Cremona

Si sono aperti al Cimitero monumentale di Cremona i festeggiamenti per l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia, con la celebrazione della Santa Messa all’aperto, nei pressi della Cappella ai Caduti, officiata dal vicario episcopale don Antonio Bandirali, alla presenza di tutte le autorità cittadine civili e militari, a partire dal sindaco Andrea Virgilio e dal prefetto Antonio Giannelli.

Al termine della celebrazione eucaristica, i partecipanti hanno sfilato in corteo all’interno del cimitero, preceduti dai Gonfaloni del Comune e della Provincia di Cremona e accompagnati dal trombettiere del Complesso bandistico “Città di Cremona”.

Le autorità hanno voluto così rendere omaggio a coloro che hanno dato la propria vita per la difesa della libertà, fermandosi a deporre corone d’alloro e fiori alla cappella dedicata ai Caduti civili, alla cappella dei Fratelli Di Dio, ai monumenti commemorativi dei soldati trucidati a Cefalonia e Corfù, dei Caduti per la Resistenza, all’Altare della Patria e sulla tomba di Mario Coppetti.

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