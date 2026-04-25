Caldo e sole a Cremona: 27 gradi, assalto a Po, parchi e canottieri

Una giornata dal sapore quasi estivo ha svegliato Cremona nella mattina del 25 aprile, con sole, cielo azzurro e temperature fino a 27 gradi. Tantissime le persone che hanno deciso di trascorrere la giornata all’aria aperta.

Lungo il Po si sono viste famiglie, gruppi di amici e sportivi approfittare del clima mite per passeggiate, giri in bicicletta e momenti di relax sulle rive del fiume e negli spazi verdi ad esso collegati.

I parchi cittadini, da sempre punti di riferimento nelle giornate di bel tempo, si sono riempiti fin dal mattino: prati occupati da chi prendeva il sole, bambini a giocare e tante persone semplicemente distese a godersi qualche ora di tranquillità.

Grande affluenza anche nelle società canottieri, prese d’assalto da soci e frequentatori. Piscine, aree verdi e spazi all’aperto hanno registrato una presenza massiccia, complice il primo vero assaggio di caldo della stagione. In molti hanno scelto di trascorrere la giornata tra sport e relax, tra una nuotata e un aperitivo all’aperto.

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