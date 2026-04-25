Due giorni di studi a Cremona sulle sale cinematografiche tra passato e futuro

Cremona ospiterà il 27 e 28 aprile il convegno di studi “Luce in sala. I cinema storici in Italia tra architettura, comunità e memoria”, un appuntamento che riunisce studiosi, ricercatori e istituzioni per riflettere sul valore delle sale cinematografiche nel contesto italiano.

L’iniziativa si svolge nei locali dell’Università di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, in Corso Garibaldi 178, ed è realizzata nell’ambito del progetto PRIN 2020 “CinEx. Spazi e forme dello spettacolo cinematografico”. Due giornate di lavoro dedicate non solo alla storia delle sale, ma anche al loro ruolo culturale, sociale e urbano.

Il programma si articola tra interventi accademici e momenti di confronto, con contributi che spaziano dalla ricerca sugli archivi alla trasformazione degli spazi cinematografici, fino al rapporto tra cinema e territorio. Tra i temi affrontati, la conservazione delle sale storiche, il loro utilizzo contemporaneo e le prospettive future per questi luoghi di comunità .

La giornata di lunedì 27 aprile si concentra in particolare sulla ricerca storica, con relazioni dedicate alle fonti archivistiche, alla nascita delle sale cinematografiche e alla loro evoluzione nel Novecento. Martedì 28 aprile l’attenzione si sposta invece sugli aspetti architettonici e sulla vita delle sale, analizzate come patrimonio culturale e spazio di aggregazione.

Nel corso del convegno verranno presentati anche casi studio provenienti da diverse realtà italiane, offrendo un quadro articolato delle trasformazioni che hanno interessato il sistema cinematografico nel tempo.

All’interno del programma è prevista anche una serata aperta alla città, in programma lunedì 27 aprile alle 21 al Cinema Teatro Filo, luogo simbolico per la storia dello spettacolo cremonese. L’appuntamento propone una selezione di proiezioni legate alle origini del cinema, con accompagnamento musicale dal vivo a cura dei Sincopatici, riportando il pubblico all’esperienza del cinematografo delle prime epoche. In programma cortometraggi e film storici, compreso un breve filmato datato 1896, girato nella Canottieri Baldesio di Cremona (Ingresso libero fino a esaurimento posti).

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