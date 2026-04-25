Geremia Badone vince la 74° Coppa Ardigò davanti a Luca Morlino della Solme Olmo Arvedi

La settantaquattresima edizione della Coppa Ardigò va a Geremia Badone. L’atleta che difende i colori della formazione piemontese Overall Tre Colli ha preceduto allo sprint Luca Morlino (Solme Olmo Arvedi) in seconda posizione e Pietro Gualazzini (Beltrami Tsa La Risorsa Umana Vc Reggio) in terza. A rendere omaggio alla corsa allestita dal Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi ottantuno atleti con 142,100 chilometri in programma distribuiti sul circuito di 10,150 chilometri da percorrere per quattordici volte. Il percorso pianeggiante, nonostante i vari attacchi promossi, ha favorito le ruote veloci per un arrivo a ranghi compatti che ha premiato lo spunto vincente di Badone.

“Pessina Cremonese e la Coppa Ardigò sono un punto fermo della nostra attività organizzativa – ha dichiarato Rossano Grazioli, presidente del Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi – una bella corsa ben interpretata dagli atleti e con una importante cornice di pubblico. Da parte nostra un ringraziamento particolare al comitato locale di Pessina Cremonese, vera anima della corsa, e ad Antonio Pegoiani per la direzione organizzativa di corsa”.

Il Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi guarda avanti al prossimo impegno di prestigio di domenica 17 maggio con la cinquantanovesima edizione del Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi.

Ordine d’arrivo:

1.Badone Geremia (Overall Tre Colli Cycling Team) km 134,400 in 2h49’20” media 47,622

2.Morlino Luca (Solme Olmo Arvedi) s.t.

3.Gualazzini Pietro (Beltrami Tsa La Risorsa Umana)

4.Ganini Stefano (Gallina Lucchini Ecotek)

5.De Laurentiis Giuseppe (Vpm Moretti Scs)

6.Marangoni Lorenzo (Solme Olmo Arvedi)

7.Spotti Mattia (Rime Drali)

8.Bazzani Alberto (Team Mazzola PGC U23)

9.Pochini Riccardo (Vpm Moretti Scs)

10.Mazzoleni Luca (Rime Drali)

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