Malfunzionamento Siss, in Comune mozione che chiede interventi urgenti a Regione

Disservizi sempre più frequenti del Sistema Informativo Socio-Sanitario (Siss): le liste civiche Fare Nuova la città – Cremona Attiva e Oggi per Domani hanno deciso di portare il caso in Consiglio Comunale con una mozione che chiede interventi urgenti a Regione Lombardia.

Primo firmatario della mozione è il medico Riccardo Merli, che evidenzia come i malfunzionamenti del sistema stiano compromettendo in modo concreto l’accesso alle cure per i cittadini.

Il Siss è uno strumento fondamentale per la sanità territoriale: gestisce prescrizioni, visite specialistiche, esami diagnostici e certificati di malattia. Eppure, rallentamenti e blocchi sono ormai all’ordine del giorno.

Le conseguenze ricadono direttamente sui cittadini: ritardi nelle cure, appuntamenti rinviati, difficoltà burocratiche e disagi diffusi negli ambulatori. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i soggetti fragili – anziani e pazienti cronici – e i lavoratori che necessitano di certificazioni tempestive.

“Non è più accettabile che problemi informatici compromettano un diritto fondamentale come quello alla salute”, sottolinea Merli.

“I cittadini e la medicina generale non possono più essere ostaggi dei continui malfunzionamenti del Siss. I nostri medici di famiglia, che stanno già affrontando una carenza cronica di personale, non chiedono altro che poter fare il proprio lavoro: curare le persone. Il frequente arresto improvviso della piattaforma paralizza l’attività negli ambulatori rendendo impossibile persino stampare una ricetta e toglie tempo prezioso all’ascolto del paziente e alla diagnostica clinica. Abbiamo quindi ritenuto doveroso attivarci coinvolgendo il Consiglio Comunale per dimostrare la più totale solidarietà ai medici di medicina generale e per ringraziarli pubblicamente per l’enorme sforzo quotidiano” aggiunge Ceraso.

Con la mozione, si chiede al Sindaco e alla Giunta di farsi portavoce con forza presso Regione Lombardia, affinché vengano adottate soluzioni rapide per garantire stabilità ed efficienza al sistema.

Le liste civiche ribadiscono la necessità di un servizio sanitario accessibile, moderno e affidabile, e chiedono un monitoraggio costante della situazione. L’obiettivo è uno solo: tutelare concretamente i cittadini cremonesi e garantire loro cure tempestive ed efficaci.

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