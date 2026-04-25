Soncino Fantasy 2026: un viaggio tra medievale e fantastico nella Rocca Sforzesca

Come da tradizione del 25 aprile, la Rocca Sforzesca di Soncino ha ospitato il “Soncino Fantasy”, evento dedicato al mondo medievale e fantastico organizzato dall’associazione Castrum Soncini e dalla cooperativa Il Borgo, con il patrocinio del Comune.

Fin dal mattino, la manifestazione ha trasformato l’antica fortezza in un vero villaggio fantasy, con numerose attività per tutte le età: prove di tiro con l’arco, giochi in legno, quiz e sessioni di gioco di ruolo. Ampio spazio anche ai cosplayer e agli allestimenti ispirati a “Il Trono di Spade”, oltre a bancarelle, botteghe ed espositori del settore.

Tra le principali novità dell’edizione 2026, grande successo per le attrazioni dedicate all’universo di Harry Potter, tra le più apprezzate dal pubblico. Nel corso della giornata si sono alternati spettacoli musicali e animazioni con gruppi come i Cisalvikings, i Daridel e i Castigamatt, insieme ai giullari che hanno animato gli spazi della rocca. La giornata si è conclusa con l’ultimo spettacolo nel tardo pomeriggio e la chiusura alle 19.

“L’evento si è confermato uno dei più partecipati del territorio – ha sottolineato il presidente di Soncini Castrum Fabio Maestri – con una forte presenza di famiglie e bambini. Un appuntamento che unisce divertimento e attività educative, permettendo ai più piccoli di vivere esperienze coinvolgenti tra giochi, costumi e ambientazioni a tema”.

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