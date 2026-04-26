Cremonese, rincorsa salvezza: calendario a confronto e duello aperto con il Lecce

Dopo la pesante sconfitta contro il Napoli, lo sguardo della Cremonese si sposta inevitabilmente sui risultati della diretta concorrente. Il pareggio ottenuto dal Lecce sul campo del Verona consente ai pugliesi di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione: lo 0-0 del Bentegodi lascia i grigiorossi al terzultimo posto, a una sola lunghezza di distanza.

Le ultime quattro giornate saranno decisive. Sulla carta, il calendario sembra offrire qualche spiraglio in più ai salentini, almeno nel prossimo turno. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco affronterà infatti la seconda trasferta consecutiva, questa volta a Pisa, gara che aprirà la 35ª giornata venerdì 1° maggio. La Cremonese scenderà invece in campo lunedì 4 maggio allo Zini contro la Lazio, con il vantaggio di conoscere già il risultato del Lecce e la situazione aggiornata di classifica. Nel peggiore dei casi, i grigiorossi potrebbero presentarsi al match con quattro punti di ritardo.

Nel turno successivo, impegno proibitivo per i salentini, che ospiteranno la Juventus nell’anticipo del sabato sera. I ragazzi di Giampaolo invece riceveranno allo Zini il Pisa, che potrebbe essere già aritmeticamente retrocesso. È possibile che una fetta importante della lotta salvezza passi proprio da quei novanta minuti.

Alla penultima giornata, i grigiorossi faranno visita all’Udinese, mentre il Lecce sarà impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il campionato si chiuderà con la Cremonese in casa contro il Como, e con i salentini al Via del Mare contro il Genoa, presumibilmente già salvo. Gli incastri finali e le motivazioni delle avversarie potrebbero fare la differenza in una corsa salvezza ancora tutta da scrivere.

© Riproduzione riservata