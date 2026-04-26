Due giornate dedicate alla scoperta: alle Colonie Padane torna "Super Gioco Sano"

Torna a Cremona “Super Gioco Sano” e lo fa con una novità che cambia il ritmo dell’evento: per la prima volta saranno due le giornate interamente dedicate al gioco, alla scoperta e alla condivisione.

Il Parco delle Colonie Padane si trasformerà ancora una volta in un grande spazio all’aperto dove bambini, genitori e nonni potranno incontrarsi, sperimentare e divertirsi insieme.

L’iniziativa è promossa da ASST di Cremona e Cooperativa Gruppo Gamma, che rinnovano così un appuntamento ormai diventato un punto di riferimento sul territorio.

L’edizione 2026 si svolgerà sabato 9 maggio, dalle 15 alle 18 e dalle 19 alle 23, e domenica 10 maggio dalle 9.30 alle 12.

Un programma esteso che accompagna il pubblico dal pomeriggio alla sera e fino alla mattinata successiva, con ingresso libero e attività pensate per tutte le età.

Giunto alla sua quarta edizione, “Super Gioco Sano” cresce ancora e si conferma come un progetto che unisce gioco e benessere, mettendo al centro la relazione tra persone e comunità. Un’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme, imparando senza accorgersene.

DISCONNETTERSI: IL SESTO SENSO DEL PRENDERSI CURA

“Disconnettersi per riconnettersi” è il cuore di Super Gioco Sano 2026: un invito semplice e potente a rallentare, staccarsi dalla connessione continua e tornare a vivere il tempo delle relazioni autentiche.

Lo slogan non è solo una formula, ma un richiamo rivolto a bambini e adulti a riscoprire il piacere dello stare insieme, del gioco all’aria aperta e dell’esperienza diretta. Il parco diventa così uno spazio da vivere con il corpo, con le emozioni e attraverso la relazione con gli altri.

Accanto ai cinque sensi – tatto, gusto, udito, olfatto e vista – l’edizione 2026 introduce un “senso in più”: quello del prendersi cura. Un filo rosso che attraversa tutte le attività e accompagna i partecipanti a sviluppare attenzione verso sé stessi, gli altri, l’ambiente e il futuro, trasformando il gioco in un’esperienza educativa a tutto tondo.

Per tutta la giornata, il Parco delle Colonie Padane si anima con un percorso fatto di esperienze diverse: attività ludico-sportive, laboratori di educazione alimentare, proposte artistiche e momenti di contatto con la natura e gli animali. Un viaggio tra gioco e scoperta, pensato per coinvolgere tutte le età.

GENITORI E FIGLI: TEMPO DA VIVERE INSIEME

“Genitori e figli: tempo da vivere insieme” è uno dei fili più delicati e significativi di Super Gioco Sano 2026, che sceglie di mettere al centro il valore del tempo condiviso in famiglia.

Sabato 9 maggio, con “Sotto il cielo stellato”, gli Scout CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) di Cremona propongono un’esperienza pensata per papà e figli: giochi, racconti e attività, lontano dalla frenesia quotidiana e dalle distrazioni di ogni giorno.

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, il programma si arricchisce di momenti dedicati, pensati per valorizzare il ruolo materno e offrire occasioni di condivisione, cura e attenzione dentro la vita familiare.

L’ACQUA È UN TESORO DA PRESERVARE

Tra le novità di Super Gioco Sano 2026 c’è la partecipazione di Padania Acque, che per la prima volta entra nel percorso dell’iniziativa con un’attività pensata per i più piccoli.

Attraverso il racconto “Goccia e la mascotte Glu Glu”, i bambini saranno accompagnati alla scoperta del valore dell’acqua e dell’importanza di un uso consapevole di questa risorsa fondamentale, nella vita quotidiana e per il futuro.

Un contributo che arricchisce il percorso educativo dell’evento, rafforzando il messaggio di attenzione alla sostenibilità ambientale e alla cura del territorio, temi centrali dell’edizione 2026.

COLLABORAZIONI IN RETE

L’evento è promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASST di Cremona con la collaborazione della Cooperativa Sociale Gruppo Gamma e si inserisce nel progetto “Il tempo dell’infanzia e oltre” del Settore Politiche Educative del Comune di Cremona.

Accanto agli enti istituzionali, come ATS Val Padana, Comune di Cremona e Provincia di Cremona, è fondamentale il contributo di una rete ampia e articolata di realtà del territorio: associazioni, volontariato, ordini professionali, mondo educativo e sportivo.

Tra queste, la Rete dei Quartieri di Cremona, che favorisce il coinvolgimento delle comunità locali, e Coldiretti, che nella giornata di sabato 9 maggio offrirà la merenda ai partecipanti, promuovendo uno stile di vita sano anche attraverso l’alimentazione.

Una collaborazione diffusa che rappresenta uno dei punti di forza di Super Gioco Sano e testimonia la capacità del territorio di lavorare insieme per promuovere salute, benessere e inclusione fin dalla prima infanzia.

UN’OCCASIONE PER TUTTI

Super Gioco Sano è un evento aperto a tutti, gratuito e senza prenotazione. Ogni famiglia può partecipare liberamente, scegliendo le attività in base ai propri interessi e ai propri tempi.

Due giornate per stare insieme, riscoprire il piacere del gioco all’aria aperta e vivere il parco in modo diverso: un’occasione per rallentare, condividere esperienze e portare a casa qualcosa in più, non solo un ricordo, ma un modo nuovo di prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente.

IL PROGRAMMA

Per consultare il programma completo, clicca il seguente LINK.

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