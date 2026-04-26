Si tuffa per salvare il cane nel canale: a Pizzighettone muore Sergio Pizzamiglio

È morto nel tentativo di salvare il proprio cane Sergio Pizzamiglio, 54 anni, residente a Castelnuovo Bocca d’Adda, nel pomeriggio di sabato 25 aprile.

La tragedia si è consumata lungo il canale navigabile in zona Tencara, nel territorio comunale di Pizzighettone.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio, l’uomo si sarebbe trovato sull’argine quando l’animale è finito in acqua: senza esitazioni, Pizzamiglio si sarebbe tuffato per soccorrerlo, ma non è più riuscito a tornare a riva.

Un passante ha assistito alla scena e ha immediatamente dato l’allarme, chiamando i soccorsi, per poi tuffarsi a sua volta nel tentativo di aiutare l’uomo. Poco dopo sono intervenuti anche altri due giovani presenti nella zona, che sono riusciti a recuperare il 54enne e a riportarlo sull’argine.

Nel frattempo sul posto erano già arrivati i sanitari del 118, che hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione. Nonostante i prolungati tentativi, per Pizzamiglio non c’è stato nulla da fare.

I Carabinieri delle stazioni di Pizzighettone e Castelverde hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze delle persone presenti: dalle verifiche emerge che si sarebbe trattato di un tragico incidente.

Il cane, per il quale l’uomo aveva deciso di rischiare la vita, è stato tratto in salvo ed affidato temporaneamente ai volontari del canile di Cremona.

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