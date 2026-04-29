Caso Garlasco, Sempio unico indagato per omicidio: fissato nuovo interrogatorio

(Adnkronos) – Andrea Sempio per la Procura di Pavia è l’unico indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Sempio, per chi indaga, è l’unica persona presente nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. È quanto emerge nella nuova richiesta di interrogatorio, fissato per il prossimo 6 maggio, che la Procura di Pavia ha notificato al 38enne. Su Alberto Stasi, l’ex fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come unico autore del delitto, la Procura di Pavia ha chiesto pochi giorni fa alla Procura generale di Milano di valutare l’ipotesi della revisione. Valutazione che richiederà tempo.

Quando nella primavera del 2025 viene resa nota la notizia della riapertura dell’inchiesta da parte della procura di Pavia, l’accusa contro Sempio è di aver agito “in concorso” con ignoti o con Stasi, l’ex fidanzato che la Cassazione individua come l’assassino. Un delitto che per la Suprema Corte è stato compiuto da una sola mano.

Se le indagini iniziali sembravano andare in un’altra direzione – l’ipotesi che più persone avessero consumato la colazione nella cucina della villetta la mattina del delitto, la ricerca di più armi usate contro la vitima, la caccia a diverse impronte di scarpe sul pavimento dell’abitazione di via Pascoli – le consulenze disposte dagli stessi titolari dell’indagine hanno ribadito che ad agire – quel 13 agosto 2007 – è stata una sola persona. Nessun ignoto, né tantomeno più individui.

La Procura di Pavia ha fatto notificare, nel primo pomeriggio di oggi, ai carabinieri un avviso di interrogatorio per Andrea Sempio. “Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia difensiva tenendo conto che per la seconda volta, dall’inizio dell’inchiesta, viene convocato Sempio, ma senza che gli atti delle indagini siano stati depositati”, afferma in merito l’avvocata Angela Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio.

Già il 20 maggio del 2025 Sempio fu convocato dai pm titolari della nuova indagine sul delitto di Garlasco, ma per un cavillo procedurale nell’invito a comparire i suoi difensori preferirono non presentarsi.

In quanto indagato Sempio può decidere di non rispondere, in attesa di conoscere gli atti del fascicolo che saranno nelle mani delle parti solo con la chiusura indagine. Da codice di procedura penale, entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, l’indagato può esercitare il proprio diritto di difesa, presentando memorie o chiedendo lui stesso di essere ascoltato.