Ultime News

2 Mag 2026 Juvi, coach Bechi: "Non ci vogliamo fermare. Siamo umilmente motivati e determinati"
2 Mag 2026 Al cimitero la messa per Mussolini nonostante il divieto del Comune
2 Mag 2026 Borgo Loreto-San Bernardo: tra murales e nuovi insediamenti vince il senso di comunità
2 Mag 2026 Cremona International Spring Music Festival, la Messa da Requiem incanta Sant'Agostino
2 Mag 2026 La processione lauretana apre il mese mariano: diretta su CR1 alle 21:00
Nazionali

La megattera Timmy è libera nel Mare del Nord

(Adnkronos) – Timmy in libertà. La megattera, 12 metri per 12 tonnellate di peso, era rimasta ‘intrappolata’ per settimane al largo della costa tedesca e ora le ultime notizie sono state confermate dal team responsabile dell’iniziativa privata che ha organizzato la complessa operazione per salvarla e dalle immagini trasmesse in diretta da News5. Dopo il trasporto su una chiatta, dalle 9 di stamani è nelle acque del Mare del Nord, ha detto Jens Schwarck. I soccorritori sperano che il gigante del mare sia in grado di nuotare e raggiungere l’Atlantico. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...