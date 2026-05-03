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Francia, Melenchon annuncia candidatura all’Eliseo: “Sono il più preparato di Lfi”

(Adnkronos) – Il leader di La France insoumise (Lfi), Jean-Luc Melenchon, ha annunciato stasera, come ampiamente previsto, la sua candidatura alle elezioni presidenziali in Francia del 2027, dopo il via libera arrivato in giornata dagli eletti del movimento. 

“Per noi è semplice: c’è una squadra, un programma e un solo candidato”, ha dichiarato al tg di Tf1, sostenendo di essere “il più preparato” all’interno di Lfi “per affrontare la situazione che si profila”, anche alla luce della “minaccia di una guerra generalizzata”. 

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