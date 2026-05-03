Ultime News

3 Mag 2026 Juvi, la stagione si chiude ad Avellino. L'addio di Bechi: "È stata la mia ultima partita"
3 Mag 2026 Problemi all'illuminazione in via Giordano: semafori spenti all'incrocio con via del Sale
3 Mag 2026 Domenica di incendi, l'ultimo in tangenziale sulla scarpata di via Sesto
3 Mag 2026 L'ultimo abbraccio del PalaRadi alla Vanoli: Venezia vince 111-88 ed è già nostalgia
3 Mag 2026 Centrodestra per Soncino, Gallina punta su infrastrutture e valorizzazione turistica
Nazionali

Guasto su aereo Sanchez, premier spagnolo atterra in Turchia

(Adnkronos) – L’aereo sul quale viaggiava il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, che si stava recando in Armenia, è stato costretto ad atterrare in Turchia a causa di un imprevisto di natura tecnica. Fonti governative hanno riferito a Europa Press che la delegazione spagnola trascorrerà la notte ad Ankara prima di riprendere domani il viaggio verso Yerevan, dove è prevista la partecipazione di Sanchez al vertice della Comunità politica europea. 

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all’Aeroporto Internazionale Zvartnots di Yerevan, dove è stata accolta dal vice primo ministro dell’Armenia, Mher Grigoryan, e dall’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica d’Armenia, Alessandro Ferranti. La premier parteciperà alla riunione della Comunità politica europea, in programma domani. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...