Avanzano i lavori nell'ex Aem: sempre più probabile la destinazione a studentato

Proseguono i lavori nell’ex sede Aem di viale Trento e Trieste e il futuro sembra essere sempre più quello di residenza universitaria.

Il cantiere, posizionato nella parte retrostante l’edificio, avanza rapidamente e la facciata verso il viale è ingabbiata dai ponteggi. Sono stati installati gli infissi e d’altra parte il nuovo proprietario che ha acquistato l’immobile a febbraio 2025 dalla ex muncipalizzata è la Spa Arcade, di Castelvetro Piacentino.

L’edificio, di circa 2800 metri quadrati, prevede destinazioni d’uso differenti, ma la posizione vicina alla stazione e ad una delle sedi universitarie storiche di Cremona, la facoltà di Beni culturali e Musicologia dell’università di Pavia, lo rendono particolarmente adatto a residenza per studenti.

Un settore in continua crescita a Cremona, che aspira da tempo a diventare attrattativa per i giovani, come dimostra l’intervento in corso nell’ex Provveditorato di piazza 24 Maggio, che porterà ulteriori 70 posti letto per studenti. Si andranno ad aggiungere ai 143 del campus Città di Cremona del Politecnico, tra stanze ad uno o due posti letto; ai 45 del Collegio Quartier Novo di via Santa Maria in Betlem e ai circa 24 realizzati dalla Caritas in via Martiri di Sclemo.

A fronte di questi numeri, la consistenza di studenti universitari negli atenei cremonesi è di circa 2300 persone, di cui si stimano 700 – 800 fuori sede: la domanda quindi esiste, soprattutto in considerazione dei progetti di aumento dell’offerta di corsi di laurea sotto il Torrazzo.

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