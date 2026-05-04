Internazionali 2026, oggi sorteggio: orario e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per gli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, lunedì 4 maggio, è in programma – in diretta tv e streaming – il sorteggio dei tabelloni principali di singolari maschile e femminile del Masters 1000 di Roma, al via martedì 5 maggio per le donne e mercoledì 6 per gli uomini. Attesa per scoprire percorso e avversari di Jannik Sinner, reduce dal trionfo del Masters 1000 di Madrid.

La cornice sarà la suggestiva Piazza del Popolo, dove è stato allestito un campo che ha già ospitato incontri delle prequalificazioni e sessioni di allenamento di alcuni dei tennisti che saranno protagonisti al Foro Italico. Tra loro la polacca Iga Swiatek, che sarà presente al sorteggio insieme al canadese Felix Auger-Aliassime.

Il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2026 è in programma oggi, lunedì 4 maggio, alle ore 10.30. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva su SuperTennis, mentre si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di SuperTennis, su SuperTenniX e sul canale YouTube ufficiale del torneo.