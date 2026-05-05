Nei prossimi giorni il Centro Civico di San Felice e San Savino, all’interno dello stabile della palestra, sarà ufficialmente riconsegnato al Comitato di Quartiere 14, guidato dalla presidente Assunta Sellitto, alla presenza della vicesindaca Francesca Romagnoli.

La restituzione degli spazi rappresenta un passaggio importante: il Centro Civico torna infatti a essere un luogo aperto, accessibile e condiviso, pensato per favorire incontri, iniziative, momenti di socialità e nuove occasioni di partecipazione civica. Uno spazio di prossimità punto di riferimento per residenti, famiglie, associazioni e realtà del territorio.

Dopo l’assegnazione degli spazi alle realtà sportive vincitrici della procedura pubblica – Minervium Academy e ASD San Marino – si compirà a breve un ulteriore passo per rafforzare la rete tra soggetti diversi, restituendo alla comunità luoghi vivi, capaci di generare relazioni e collaborazione. Nelle prossime settimane il Centro Civico ospiterà inoltre un primo evento culturale nell’ambito della rassegna Quartieri in Giallo aperto alla cittadinanza, promosso in collaborazione con il Comitato di Quartiere e con l’Associazione Porte Aperte Festival (PAF).

“In ogni quartiere gli spazi comuni hanno un valore che va oltre le mura che li ospitano: sono luoghi in cui si costruiscono legami, si condividono idee e cresce il senso di appartenenza” dichiara Romagnoli. “Restituire il Centro Civico al quartiere significa investire nella socialità, nella partecipazione e nella forza delle reti di comunità. Vogliamo che questo spazio torni ad essere casa aperta per il quartiere e occasione concreta di incontro tra le persone”.

“Accogliamo con grande soddisfazione la riconsegna del Centro Civico al Quartiere 14, un passaggio significativo per tutta la comunità che lo costituisce” commenta la Presidente del Comitato di Quartiere Assunta Sellitto. Questo spazio torna a disposizione dei cittadini e potrà nuovamente svolgere la sua funzione di luogo di incontro, partecipazione e socialità. Come Comitato di Quartiere ci impegneremo a valorizzarlo al meglio in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni, promuovendo attività e iniziative in grado di coinvolgere i residenti e tutte le realtà del territorio che vorranno contribuire. L’obiettivo è renderlo un punto di riferimento stabile e aperto, capace di rafforzare relazioni e generare senso di comunità e di identità».

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