Piscina estiva, via libera della Sovrintendenza, lavori prima possibile

Partiranno a metà maggio i lavori di riqualificazione degli spogliatoi della piscina olimpionica comunale. Un intervento straordinario che riguarda impianti, arredi, pavimentazioni, rivestimenti e servizi, per un totale di circa 520 metri quadrati completamente rinnovati.

E’ l’assessore allo sport Luca Zanacchi a spiegare che “Si tratta dell’ultimo tassello dei lavori inseriti nel project financing: con l’arrivo di Forus gli investimenti sono passati da 1,7 a 3,2 milioni di euro e questa fase chiude il percorso previsto dal contratto, peraltro con un leggero anticipo rispetto al cronoprogramma”.

Per garantire la continuità del servizio, durante i lavori sarà possibile utilizzare gli spogliatoi della vasca convertibile, collegati da un nuovo passaggio interno che permetterà di raggiungere l’olimpionica aggirando la nuova palestra. “Gli spogliatoi dell’olimpionica torneranno pienamente operativi a settembre, completamente riqualificati in ogni loro aspetto”. Quest’ultima, la vasca estiva, per il momento rimane invece un miraggio, in quanto i tempi si allungano a causa delle autorizzazioni.

“Abbiamo ottenuto il via libera paesaggistico della Sovrintendenza, necessario per un’area vincolata come quella lungo il Po, ma non credo che la nuova vasca estiva sarà fruibile già quest’estate. Puntiamo però a far partire i lavori il prima possibile”.

Nessuna chiusura dell’impianto prevista durante l’estate, come invece aveva paventato l’opposizione. Togliendosi un sassolino dalla scarpa, Zanacchi commenta che: “La piscina comunale resterà sempre aperta. Un dato, giusto anche per smentire una certa narrazione, che raccontava di una piscina chiusa durante l’estate, cosa non vera, la vasca olimpionica sarà fruibile per tutta la stagione estiva come già avvenuto lo scorso anno, quando sono stati registrati oltre 1.200 ingressi nei mesi di giugno, luglio e agosto”.

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