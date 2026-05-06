CrArT presenta il festival letterario "Storie dalla storia"

“Storie dalla storia” è un piccolo festival letterario pensato per chi ama la Storia in tutte le sue sfumature e accezioni: quella “ufficiale”, con date e grandi eventi, ma anche quella più narrativa e magari meno nota, fatta di persone, racconti e sfide. Un’occasione per avvicinarsi al passato attraverso la voce di scrittori contemporanei, riscoprendo la Storia come qualcosa di vivo e attuale.

Per tutto il mese di maggio, ogni giovedì, il Piccolo Caffè Torriani ospiterà quattro autori italiani e i loro ultimi libri, tra storie e narrazioni, personaggi reali o immaginati, intrecci letterari e riflessioni sullo scorrere del tempo. Quattro appuntamenti gratuiti, aperti a tutti, per ascoltare, dialogare, scoprire e riscoprire il passato.

Si parte con Paolo Colombo, professore di storia e autore, molto attivo nella divulgazione attraverso forme narrative e teatrali. L’incontro intitolato “C’è History telling e storytelling” propone una riflessione sui diversi approcci al racconto della storia, approfondendo le forme espressive di ciascun linguaggio. Attraverso esempi concreti tratti dai suoi ultimi libri e alcune letture dai suoi spettacoli teatrali, l’autore presenterà le diverse modalità con cui è possibile raccontare la storia.

Il secondo appuntamento ci porterà nel cuore del Rinascimento con Chiara Montani, autrice de “il destino di Sofonisba”. Un affascinante romanzo storico che narra come, nel complesso scenario del Cinquecento, sia cresciuto, con forza e determinazione, il talento e la personalità di Sofonisba Anguissola, una delle figure più importanti dell’arte rinascimentale.

Il terzo incontro vedrà protagonista il giornalista Daniele Duchi, che nel suo “Mario Radi. Giocatore Allenatore Educatore” dà voce ad una figura storica del basket cremonese, fondatore della Juvi. Attraverso testimonianze e ricordi, la biografia ripercorre la vita di Mario Radi, dedicata allo sport, inteso come educazione, rispetto e responsabilità.

A chiudere la rassegna sarà Silvia Montemurro con “La Mondina”, romanzo ambientato nella Torino di inizio Novecento. La storia della giovane Lena accompagna il lettore in un affresco potente dell’Italia dell’epoca, tra disuguaglianze sociali, ipocrisie e il coraggio di chi sceglie di opporsi e cambiare il proprio destino.

Il festival nasce da un’idea di CrArT- Cremona Arte e Turismo Aps, con la collaborazione e la consulenza editoriale di Marco Ghizzoni, scrittore e grande appassionato del tema storico. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si terranno ogni giovedì di maggio alle ore 18.00, presso il Piccolo Caffè Torriani, Caffè letterario (via Torriani 7, Cremona). I libri saranno in vendita presso la libreria “Segnalibro” del Piccolo Caffè Torriani. Per informazioni: info@crart.it

7 MAGGIO, ore 18.00

“C’è History telling e storytelling” di e con Paolo Colombo. Modera la Prof.ssa Cristina Bon.

14 maggio, ore 18.00

“Il destino di Sofonisba” di Chiara Montani, ed. Neri Pozza. Modera Serena Carpaneto.

21 maggio, ore 18.00

“Mario Radi” di Daniele Duchi, ed. Fantigrafica. Modera Tommaso Giorgi.

28 maggio, ore 18.00

“La Mondina” di Silvia Montemurro, ed. E/O. Modera la Prof.ssa Chiara Persico.

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