Sport
Podismo, gara delle 5 Porte anticipata: si corre venerdì 12 giugno
La manifestazione "5 Porte" a Cremona è stata anticipata a venerdì 12 giugno per garantire il regolare svolgimento in sicurezza per tutti i runner
La gara podistica cremonese “5 Porte” cambia data: l’appuntamento, inizialmente fissato per sabato 13 giugno, è stato anticipato a venerdì 12 giugno. Lo rende noto l’ASD Marathon Cremona, società organizzatrice dell’evento.
Lo spostamento è arrivato su disposizione del Comune di Cremona, a seguito delle valutazioni delle autorità competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza, con l’obiettivo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione in piena sicurezza per atleti, staff, pubblico e operatori coinvolti.
Il programma della gara rimane invariato. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati attraverso i canali ufficiali della società. Le iscrizioni sono ancora aperte sul portale Endu.
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