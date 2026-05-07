171 misure di prevenzione del Questore di Cremona nei primi quattro mesi del 2026

Nel corso dei primi quattro mesi del 2026, il Questore della provincia di Cremona, ad esito delle attività ordinarie e straordinarie di controllo del territorio, effettuate dai vari uffici della Questura, tra cui le Volanti, la Squadra Mobile, la Digos ed Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema, nonché quelle svolte anche dalle altre Forze di Polizia presenti in Provincia, tra cui in particolare l’Arma dei Carabinieri, ha emesso 171 misure di prevenzione nei confronti di altrettante persone risultate pericolose per la sicurezza pubblica.

Il modulo di intervento sul territorio, soprattutto nelle aree più sensibili, si è sviluppato sia d’iniziativa che a seguito di specifiche segnalazioni, sia in città che in provincia, con lo specifico obiettivo di prevenire e contrastare in particolare episodi di criminalità comune e diffusa.

Tra le diverse tipologie di misure, con finalità cautelare e dissuasiva, sono stati emessi 46 “Fogli di Via Obbligatori” (35% in più rispetto all’analogo periodo del 2025) nei confronti di persone che non avevano un legame con il territorio dove sono stati sorpresi a delinquere, per cui sono stati allontanati con tali provvedimenti con contestuale divieto di farvi ritorno, per periodi comminati da un anno fino addirittura a quattro anni, la cui violazione prevede la reclusione da 6 a 18 mesi ed una multa fino a 10.000 euro.

Numerose sono state anche le misure di prevenzione personali degli “Avvisi Orali” che sono raddoppiati rispetto a quelli emessi nello stesso periodo di riferimento del 2025 (più 103%); infatti, nei primi quattro mesi sono stati adottati ben 55 provvedimenti nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica e già resisi autori di reati. In particolare, si tratta di episodi che destano allarme sociale, scandagliati sotto ogni profilo, poiché potenzialmente in grado di ripetersi e riferibili a soggetti inclini a commettere delitti.

Con l’“Avviso Orale” la persona viene diffidata dal commettere nuovi reati la cui violazione comporta l’avvio dell’iter per la più grave misura di prevenzione della “sorveglianza speciale”, anche con eventuali obblighi di dimora e per la cui violazione è previsto anche l’arresto.

Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, sono stati adottati 30 Daspo (per complessivi 85 anni) nei confronti di soggetti che si sono resi responsabili di atti di intemperanza che hanno turbato il corretto e regolare svolgimento degli eventi sportivi svolti nella provincia di Cremona. In diversi casi, il Daspo è stato anche comminato unitamente all’obbligo di presentazione presso Uffici della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri, per una o più volte al giorno, in occasione dello svolgimento delle competizioni sportive, al fine monitorare ed evitare che i destinatari dei provvedimenti interdittivi si recassero nei luoghi dove sono in corso di svolgimento le manifestazioni sportive.

Altro tema delicato attiene alle complesse situazioni famigliari e più in generale affettive, per le quali sono state riscontrate ipotesi di violenza domestica e atti persecutori.

Per tali episodi, gli Ammonimenti emessi dal Questore sono stati 17, ben oltre il doppio di quelli emessi nei primi quattro mesi del 2025 (più 143%). L’ “ammonimento” è uno strumento pensato per intervenire a tutela delle fasce deboli e interrompere l’escalation delle condotte di violenza. Di fatto, consiste in un avvertimento formale rivolto all’autore delle condotte, finalizzato a far interrompere comportamenti molesti, intrusivi, minacciosi, violenti; praticamente un cartellino giallo con l’invito a partecipare ad un percorso trattamentale con un ciclo di colloqui gestiti da equipe di educatori, psicologi, medici, per acquisire consapevolezza e responsabilità delle proprie condotte illecite.La misura si sta rivelando effettivamente efficace, con positivi risultati in termini di recidiva.

L’attività di prevenzione e controllo del territorio prosegue con intensità, ed è indirizzata a specifiche situazioni in corso di approfondimento, le cui risultanze saranno oggetto di valutazione per l’adozione di nuove misure di prevenzione.

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