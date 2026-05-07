CremonaJazz, Veronica Swift in concerto all'Auditorium Arvedi il 12 maggio

Una vera e propria star internazionale, Veronica Swift, sarà la protagonista del prossimo appuntamento di CremonaJazz – rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends – martedì 12 maggio (ore 21) all’Auditorium Arvedi.

Al fianco della formidabile vocalist il gruppo formato da Holger Marjama (pianoforte), Rasmus Svensson-Blixt (batteria) e Jack Tustin (basso). Di Veronica Swift ha scritto il Wall Street Journal: “Ha una voce miracolosa, abilità e tecnica musicale, oltre a un dono innato per intrattenere il pubblico”.

La Swift è salita ai vertici delle cantanti jazz di inizio XXI secolo grazie alla sua brillantezza virtuosistica, all’ingegnosità interpretativa, alla scrittura vigorosa e agli arrangiamenti ingegnosi. Non è solo una delle cantanti più brillanti emerse della sua generazione, è anche una delle più versatili.

I biglietti sono in vendita a 35 euro al Museo del Violino (tel 0372 080809) e on line su Vivaticket. La tariffa per studenti è di 12 euro (settori F/G).

Prima del concerto in Auditorium è previsto il secondo appuntamento con gli AperiJazz: a partire dalle ore 19 nel cortile del Museo del Violino prima avrà luogo la presentazione del libro di Lucia Zanotti Yes Jazz, raccolta di pensieri e immagini dell’eclettica artista cremonese dedicata a questo meraviglioso genere musicale; a seguire, Roberto Codazzi e Riccardo Bergonzi converseranno sul tema Le origini del jazz a Cremona: club, scuole, associazioni. La partecipazione è libera.

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